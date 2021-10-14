Задержку зарплаты педагогам в Алматы прокомментировали в Управлении образования

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В одной из школ Алматы задерживали выплату заработной платы педагогам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

О проблеме несвоевременной выплаты заработной платы педагогам общеобразовательной школы №160 стало известно из казахстанских социальных сетей.

В Управление образования города Алматы прокомментировали ситуацию.

«В связи с неправильным планированием бюджетных средств заработная плата педагогам была выплачена с опозданием. На сегодняшний день задолженность перед педагогами погашена», - сообщили в Управлении.