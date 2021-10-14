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    17:21, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Задержку зарплаты педагогам в Алматы прокомментировали в Управлении образования

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В одной из школ Алматы задерживали выплату заработной платы педагогам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    О проблеме несвоевременной выплаты заработной платы педагогам общеобразовательной школы №160 стало известно из казахстанских социальных сетей.

    В Управление образования города Алматы прокомментировали ситуацию.

    «В связи с неправильным планированием бюджетных средств заработная плата педагогам была выплачена с опозданием. На сегодняшний день задолженность перед педагогами погашена», - сообщили в Управлении.

    Теги:
    Образование МОН Педагоги Алматы
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