Задержку перевода денег из ЕНПФ на счет «Отбасы банка» прокомментировал Жанат Курманов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Жанат Курманов прокомментировал жалобы казахстанцев на то, что накопления из ЕНПФ до сих пор не переведены на счет «Отбасы банка». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстанцы жалуются, что накопления из ЕНПФ до сих пор не переведены на счет «Отбасы банка». Ранее ЕНПФ сообщал, что средства будут перечисляться в течение пяти рабочих дней. Указанные сроки прошли, а денег все еще нет. Почему происходит такая задержка?», - прозвучал вопрос от журналиста.

Председатель Правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Жанат Курманов сказал, что действительно, некоторые вкладчики обеспокоились тем, что не получили свои пенсионные выплаты на спецсчета в тот срок, который они ожидали.

«Еще раз подчеркиваю, что «Отбасы банк» начал прием заявок 23 января, то есть, в субботу, а передавать данные заявления вкладчиков начал в понедельник, 25 января. И соответственно расчет пяти рабочих дней начался датой 25 января. В соответствии с законодательством мы первые выплаты по заявлениям, поступившим 25 января в ЕНПФ, осуществили через пять рабочих дней. То есть, 1 февраля первые выплаты по этим вкладчикам были осуществлены», - сказал Жанат Курманов.

По его словам, в соответствии с законодательством пять рабочих дней необходимы для исполнения заявки ЕНПФ.

«Деньги имеются. Необходимую ликвидность Национальный банк, как управляющий пенсионными активами, обеспечивает бесперебойно. Есть определенный график работы. Беспокоиться необходимости нет. Нужно выдержать необходимый срок», - обратился к казахстанцам Жанат Курманов.