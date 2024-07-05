Задержки рейсов в аэропорту Антальи из-за забастовок работников продолжаются

К значительному замедлению деятельности аэропорта Антальи привело отсутствие авиадиспетчеров Управления государственных аэропортов Министерства транспорта и инфраструктуры Турции. Забастовка в воздушной гавани продолжится до середины июля. Участники акции под названием «Работа без инициативы» требуют повышения зарплат и улучшения условий труда, передает корреспондент агентства Kazinform.

В силу того, что после первых дней забастовки власти проигнорировали требования Союза авиадиспетчеров, протестующие решили продолжить ее дальше - с 3 по 14 июля этого года.

Первые акции протестов начались в конце прошлого месяца. Тогда граждане и иностранные туристы столкнулись с задержками вылетов из Анталии. Некоторые рейсы стояли в ожидании более суток, тысячи пассажиров толпились у гейтов с возмущениями. Требования авиадиспетчеров о повышении зарплаты и их решение работать без проявления инициативы вызвали хаос в воздушном движении.

Стало известно, что работа аэропорта Антальи замедлилась на 50% после того, как авиадиспетчеры перестали перерабатывать или в полном объеме выполнять свои функциональные обязанности из-за отклонения их просьб о повышении зарплаты и улучшении условий труда.

Согласно данным Евроконтроля, снижение до 50% норм своевременных вылетов и прибытий в дни, когда не предпринимается полная инициатива, является конкретным показателем того, насколько важен вклад авиадиспетчеров в штатное функционирование аэропортов.

По словам авиадиспетчеров, предпринимаются подобные меры, чтобы повысить осведомленность людей о том, что их работа является очень важной в деятельности аэропорта и требования, предъявляемые ими, считаются вполне обоснованными.

- Мы приглашаем к диалогу все заинтересованные стороны авиационной отрасли для удовлетворения наших законных требований. Акция «Работа без инициативы» началась с сентября 2023 года, но тогда воздушное сообщение не было так загружено, как сейчас. Мы не заставляем самолеты ждать намеренно. В настоящее время мы работаем полностью в соответствии с европейскими стандартами и правилами в Европе. Проблема ожиданий не характерна только для Антальи. Эта деятельность осуществляется по всей Турции. На самом деле мы никого не задерживаем, - говорят бастующие.

В самый пик туристического сезона аэропорт Антальи ежедневно принимает не менее 200 тысяч пассажиров и обслуживает свыше 1 000 рейсов в сутки.

В случае отмены или переноса рейсов отдыхающим из Казахстана рекомендуется обращаться к представителям своей авиакомпании или к представителям аэропорта, обслуживающим перевозчика.

При этом в течение 2 часов после задержки авиакомпании должны предоставлять пассажирам прохладительные напитки, а через четыре часа – горячее питание. В случае если рейс задерживается более чем на 6 часов ночью и на 8 часов днем, людям должны предоставить гостиницу.