Задержка зарплат вошла в топ-нарушений в сфере трудового законодательства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За девять месяцев текущего года государственные инспекторы труда провели более 4 тыс. проверок на соблюдение трудового законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе проверок выявлено 6,8 тыс. нарушений, из них в сфере труда – 4 тыс. 573, по безопасности и охране труда – 2 тыс. 103, занятости населения – 149.

«Основные нарушения касаются сроков выплаты заработной платы, несоответствия содержания трудового договора, привлечение к работе без заключения трудового договора. По итогам проверки, работодателям выдано более 2 тыс. предписаний и наложено свыше 1 тыс. 400 административных штрафов на сумму более 300 млн тенге», - сообщил председатель Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК Толеген Оспанкулов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Он добавил, что с начала года рассмотрено 22,5 тыс. обращений граждан, в правоохранительные органы переданы 866 материалов по результатам расследования несчастных случаев на производстве.

Ранее сообщалось, что более 60 млн тенге штрафа выписали компаниям за нарушения при привлечении иностранцев.