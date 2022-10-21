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    13:28, 21 Октябрь 2022 | GMT +6

    Задержка зарплат вошла в топ-нарушений в сфере трудового законодательства

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За девять месяцев текущего года государственные инспекторы труда провели более 4 тыс. проверок на соблюдение трудового законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе проверок выявлено 6,8 тыс. нарушений, из них в сфере труда – 4 тыс. 573, по безопасности и охране труда – 2 тыс. 103, занятости населения – 149.

    «Основные нарушения касаются сроков выплаты заработной платы, несоответствия содержания трудового договора, привлечение к работе без заключения трудового договора. По итогам проверки, работодателям выдано более 2 тыс. предписаний и наложено свыше 1 тыс. 400 административных штрафов на сумму более 300 млн тенге», - сообщил председатель Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК Толеген Оспанкулов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Он добавил, что с начала года рассмотрено 22,5 тыс. обращений граждан, в правоохранительные органы переданы 866 материалов по результатам расследования несчастных случаев на производстве.

    Ранее сообщалось, что более 60 млн тенге штрафа выписали компаниям за нарушения при привлечении иностранцев.


    Теги:
    Общество Минтруда РК Права человека Закон и право Правоохранительные органы
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