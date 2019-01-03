Задержка рейсов в аэропорту Астаны: на сколько часов перенесены вылеты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Комитете гражданской авиации МИР РК сообщили о задержках вылетов некоторых рейсов из международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 12:00 часов 3 января 2019 в аэропорту Астаны задерживается 9 рейсов», - написали в пресс-службе ведомства на официальной странице в Facebook.

В частности, перенесены вылеты следующих рейсов:

- рейс DV 785 в Усть-Каменогорск, запланированный на 07:20 часов 3 января 2019 года, перенесен на 14:00 часов 3 января 2019 года по причине позднего прибытия ВС;

- рейс КС 313 в Актау, запланированный на 07:15 часов 3 января т.г., перенесен на 18:30 часов 3 января т.г. по технической причине;

- рейс DV 704 в Алматы задерживается по причине позднего прибытия воздушного судна;

- рейс IQ 367 в Костанай, запланированный на 11:55 часов 3 января т.г., перенесен на 14:50 часов 3 января т.г. по причине позднего прибытия воздушного судна;

- рейс DV 755 в Тараз, запланированный на 12:35 часов 3 января т.г., перенесен на 15:50 часов 3 января т.г. по причине позднего прибытия воздушного судна;

- рейс DV 714 в Алматы, запланированный на 12:40 часов 3 января т.г., перенесен на 15:20 часов 3 января т.г. по причине позднего прибытия воздушного судна;

- рейс DV 795 в Талдыкорган, запланированный на 15:10 часов 3 января т.г., перенесен на 16:10 часов 3 января т.г. по причине позднего прибытия воздушного судна;

- рейс DV 721 в Актобе, запланированный на 17:50 часов 3 января т.г., перенесен на 19:30 часов 3 января т.г. по причине позднего прибытия воздушного судна;

- рейс IQ 385 в Актобе, запланированный на 17:55 часов 3 января т.г., перенесен на 22:05 часов 3 января т.г. по причине позднего прибытия воздушного судна.

Вместе с тем, как отмечают в Комитете, 3 января т.г. рейс LOT 195 авиакомпании «LOT Polish Airlines» произвел посадку в аэропорту г. Астана в 09:37 ч. по времени Астаны (задержка на прилет составила 57 минут). Также, рейс DV 808 авиакомпании SCAT по маршруту Вильнюс - Астана по причине позднего прибытия воздушного судна вылетит в 12:30 по времени Вильнюса, ориентировочное время прибытия в Астану 20:40 часов по местному времени (задержка составит 40 минут).

«Рейсы в Астану из Шымкента, Усть-Каменогорска, Актау, Актобе, Тараза задерживаются по причине позднего прибытия воздушных судов. Также задерживается рейс авиакомпании «Эйр Астана» по маршруту Омск - Астана», - добавили в пресс-службе.

В соответствии со статьей 86 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменении маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах следующие услуги:

1) предоставление (при наличии) комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

2) два телефонных звонка, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

3) обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;

4) обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее:

- через каждые шесть часов - в дневное время;

- через каждые восемь часов - в ночное время;

5) размещение в гостинице, предоставляемой перевозчиком, при ожидании вылета рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время;

6) доставку транспортом, предоставляемым перевозчиком от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы.

При отмене или задержке рейса по вине перевозчика на срок свыше десяти часов перевозчик обязан по выбору пассажира:

1) обеспечить перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, с предоставлением услуг в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;

2) возвратить пассажиру полную стоимость билета.

При непредоставлении вышеуказанных услуг, пассажирам рекомендуется обратиться в уполномоченный орган для привлечения авиакомпаний к административной ответственности согласно статье 567 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

По прогнозным данным сложные метеоусловия будут сохраняться на территории страны, в этой связи пассажирам рекомендуется заблаговременно узнавать статусы своих рейсов в колл-центрах и на официальных сайтах авиакомпаний. Колл-центры авиакомпании Эйр Астана: в Алматы +7 7272 444477, в Астане +7 7172 584477, моб.тел.: +7 702 702 4477. Колл-центр авиакомпании «SCAT» +7 7252 998880.

Необходимо отметить, что основным приоритетом Комитета гражданской авиации и авиакомпаний является безопасность полетов и безопасность пассажиров.

Также, ведется работа по повышению регулярности полетов отечественных авиакомпаний. Регулярность полетов в Казахстане по предварительным результатам 2018 года составляет 87,4 %. При этом, необходимо отметить о росте на 22 % количества выполненных регулярных рейсов казахстанскими авиакомпаниями. В целом, показатели регулярности полетов отечественных перевозчиков выше показателей стран Европейского союза и США: средний показатель регулярности полетов в странах Европейского союза и США составляет 77,48 % и 80,28 % соответственно.