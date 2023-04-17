Задержка рейсов наблюдается в Международном аэропорту Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Международном аэропорту Астаны наблюдается задержка рейсов из-за непогоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК.
По состоянию на 11:30 по причине неблагоприятных метеоусловий задерживаются следующие рейсы:
«Air Astana» (Fly Arystan):
- КС 7053 Алматы – Астана;
- КС 7054 Астана – Алматы;
- КС 7364 Туркестан – Астана;
- КС 621 Алматы – Астана;
- КС 981 Астана – Атырау;
- КС 982 Атырау – Астана;
- КС 7363 Астана – Туркестан;
- КС 7391 Астана – Актобе;
- КС 7392 Актобе – Астана; «SCAT»:
- DV 766 Атырау – Астана;
- DV 5248 Астана – Шарм-эль-Шейх; - DV 843 Астана – Ереван;
- DV 844 Ереван – Астана;
- DV 715 Астана – Шымкент;
- DV 803 Астана – Москва;
«Qazaq Air»:
- IQ 354 Алматы – Астана;
- IQ 359 Астана – Алматы;
- IQ 437 Астана – Петропавловск; - IQ 438 Петропавловск – Астана; - IQ 521 Астана – Омск;
- IQ 522 Омск – Астана;
- IQ 408 Шымкент – Астана;
- IQ 366 Алматы – Астана;
- IQ 369 Астана – Туркестан; «Pegasus»:
- РС 229 Астана – Стамбул;
- РС 228 Стамбул – Астана;
«Fly Dubai»:
- FZ 1304 Астана – Дубай;
- FZ 1307 Дубай – Астана;
- FZ 1308 Астана – Дубай;
«Air Cairo»:
- SM884 Астана - Шарм-эль-шейх; - SM883 Шарм-эль-шейх – Астана;
«Anadolujet»:
- ТК-4333 Астана – Анкара.
Напомним, в Астане объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и ветра. Наблюдается задержка общественного транспорта. Закрыли 15 участков республиканских трасс. На дорогах произошло более 140 ДТП.
Школьников перевели на дистанционный формат обучения.