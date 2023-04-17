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Задержка рейсов наблюдается в Международном аэропорту Астаны

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
17 Апреля 2023, 12:44
Задержка рейсов наблюдается в Международном аэропорту Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Международном аэропорту Астаны наблюдается задержка рейсов из-за непогоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК.

По состоянию на 11:30 по причине неблагоприятных метеоусловий задерживаются следующие рейсы:

«Air Astana» (Fly Arystan):

- КС 7053 Алматы – Астана;

- КС 7054 Астана – Алматы;

- КС 7364 Туркестан – Астана;

- КС 621 Алматы – Астана;

- КС 981 Астана – Атырау;

- КС 982 Атырау – Астана;

- КС 7363 Астана – Туркестан;

- КС 7391 Астана – Актобе;

- КС 7392 Актобе – Астана; «SCAT»:

- DV 766 Атырау – Астана;

- DV 5248 Астана – Шарм-эль-Шейх; - DV 843 Астана – Ереван;

- DV 844 Ереван – Астана;

- DV 715 Астана – Шымкент;

- DV 803 Астана – Москва;

«Qazaq Air»:

- IQ 354 Алматы – Астана;

- IQ 359 Астана – Алматы;

- IQ 437 Астана – Петропавловск; - IQ 438 Петропавловск – Астана; - IQ 521 Астана – Омск;

- IQ 522 Омск – Астана;

- IQ 408 Шымкент – Астана;

- IQ 366 Алматы – Астана;

- IQ 369 Астана – Туркестан; «Pegasus»:

- РС 229 Астана – Стамбул;

- РС 228 Стамбул – Астана;

«Fly Dubai»:

- FZ 1304 Астана – Дубай;

- FZ 1307 Дубай – Астана;

- FZ 1308 Астана – Дубай;

«Air Cairo»:

- SM884 Астана - Шарм-эль-шейх; - SM883 Шарм-эль-шейх – Астана;

«Anadolujet»:

- ТК-4333 Астана – Анкара.

Напомним, в Астане объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и ветра. Наблюдается задержка общественного транспорта. Закрыли 15 участков республиканских трасс. На дорогах произошло более 140 ДТП.

Школьников перевели на дистанционный формат обучения.


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