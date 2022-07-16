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Задержка рейсов Air Astana и FlyArystan: Комитет гражданской авиации РК проведет расследование
16 Июля 2022 14:41

Задержка рейсов Air Astana и FlyArystan: Комитет гражданской авиации РК проведет расследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с многочисленными обращениями пассажиров в социальных сетях по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan Алматы - Мале, Нур-Султан-Ташкент и Алматы - Костанай, а также по другим маршрутам, Комитетом гражданской авиации МИИР РК и Авиационной администрацией Казахстана будет проведено соответствующее расследование. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК.

В случае установления фактов нарушения прав пассажиров при задержке и отмене рейсов, авиакомпании будут привлечены к административной ответственности.

В Комитете сообщили, что при задержке или отмене рейса по вине перевозчика, согласно действующему законодательству, пассажирам на бесплатной основе предоставляются комната матери и ребенка, прохладительные напитки при ожидании рейса два часа, горячее питание при ожидании четыре часа (далее каждые шесть часов в дневное время и восемь часов в ночное время), а также проживание в гостинице при ожидании вылета более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, транспорт до места проживания и обратно в аэропорт.


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