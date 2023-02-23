Задержка рейса Алматы – Шарджа: «Air Arabia» наказали за непредоставление напитков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ- Комитет гражданской авиации привлекает к ответственности отечественных и иностранных авиаперевозчиков за нарушение требований действующего законодательства Республики Казахстан в части предоставления услуг пассажирам при задержке рейса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал КГА.

Так, в связи с непредоставлением услуг (прохладительные напитки), предусмотренных действующим законодательством РК при задержке рейса по маршруту Алматы – Шарджа, 13 февраля 2023 года, авиакомпания «Air Arabia» была привлечена к выплате административного штрафа за нарушение статьи 567 Кодекса об административных правонарушениях в размере 200 МРП (690 тысяч тенге).

«Комитет гражданской авиации, в рамках проводимой работы, придерживается требований действующего законодательства Казахстана в части соблюдения прав пассажиров, и в случае установления фактов нарушения со стороны авиаперевозчиков, будет принимать предусмотренные меры», - отметили в КГА.