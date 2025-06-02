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    23:59, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    Задержка рейса Алматы — Шымкент обернулась скандалом

    В авиакомпании FlyArystan прокомментировали инцидент, связанный с задержкой рейса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    FlyArystan
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По данным авиакомпании, 1 июня из-за высокого трафика в аэропорту Алматы были задержаны нескольких рейсов авиакомпании. Это привело к необходимости дозаправки самолета, выполняющего рейс 7107 по маршруту Алматы — Шымкент.

    Однако основной причиной длительного простоя стало поведение одного из пассажиров. Он, как пояснили в пресс-службе, отказался от полета и начал вести себя деструктивно. В результате почти двухчасовой задержки пассажирам пришлось покинуть самолет, а экипажу — провести повторную проверку безопасности.

    — В соответствии с правилами авиационной безопасности все пассажиры были высажены из самолета, после чего была проведена полная проверка борта. Пассажирам у выхода на посадку была предоставлена вода, а также предложены ваучеры на питание. FlyArystan напоминает, что безопасность — наш главный приоритет. Строгое соблюдение всех установленных процедур, — заявили в авиакомпании.

    Вылет в итоге состоялся около 18:00.

    Ранее в соцсетях очевидцы сообщали о скандале на борту после долгого ожидания и том, что некоторых авиапассажиров доставили в отделение полиции.

    Ранее авиакомпании FlyArystan пришлось объяснять задержку рейса Астана — Шымкент.

    Теги:
    Самолет Авиация Шымкент Общество Алматы
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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