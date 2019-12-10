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Задерживаются рейсы из Нур-Султана в Стамбул и Урумчи
10 Декабря 2019 18:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вылет некоторых авиарейсов из Нур-Султана задержат из-за погодных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев.
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«В настоящее время вылеты из Нур-Султана в Стамбул и Урумчи задерживаются. В остальном аэропорт работает в штатном режиме. Некоторые рейсы прибыли в аэропорт с опозданием», - сообщили в пресс-службе.
«Ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы задержка рейсов из-за тумана, поэтому задержка некоторых вылетов произошла и у нас. Самолеты, прибывшие к нам вовремя, улетают по расписанию. Остановок в работе аэропорта нет», - добавили в организации.
Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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