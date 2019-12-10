Задерживаются рейсы из Нур-Султана в Стамбул и Урумчи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вылет некоторых авиарейсов из Нур-Султана задержат из-за погодных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев.

«В настоящее время вылеты из Нур-Султана в Стамбул и Урумчи задерживаются. В остальном аэропорт работает в штатном режиме. Некоторые рейсы прибыли в аэропорт с опозданием», - сообщили в пресс-службе.

«Ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы задержка рейсов из-за тумана, поэтому задержка некоторых вылетов произошла и у нас. Самолеты, прибывшие к нам вовремя, улетают по расписанию. Остановок в работе аэропорта нет», - добавили в организации.