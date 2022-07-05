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    Задерживается выделение земельных участков под строительство школ в регионах

    5 Июля 2022, 14:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В регионах задерживается выделение земельных участков под строительство школ. Об этом сообщил вице-министр просвещения РК Гани Бейсембаев на аппаратном совещании в ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Разрешите доложить о ходе исполнения поручения Главы государства о строительстве 1 тыс. школ в 2021-2025 годах для создания более 1 млн учебных мест с двухсменным обучением. На 2021 год было запланировано сдать в эксплуатацию 200 школ на более, чем 90 тыс. учеников. Было сдано 277 школ на 163 тыс. учеников. Это можно считать хорошим показателем. Если же говорить о плане на текущий год, то в 2022 году мы должны сдать в эксплуатацию 225 школ на 214 тыс. 538 ученических мест. С этой целью, в 2022 году местным исполнительным органам были выделены трансферты общего характера на сумму 104 млрд тенге. По итогам первого полугодия общий объем освоенных средств составил 28 млрд тенге. Очень низкое освоение, в основном, в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской областях», – сказал Г. Бейсембаев.

    По его словам, до сих пор акиматами не решен полностью вопрос о выделении земельных участков под строительство школ. Не обеспечено участками строительство 155 школ, что составляет 26 % от плана до конца 2025 года.

    Вице-министр отметил, что задержка с выделением земельных участков происходит и в регионах, где все еще сохраняются школы с трехсменным обучением и аварийные школы. Наиболее сложная ситуация складывается в Шымкенте, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Правительство РК Образование Строительство Регионы Казахстана Минпросвещения РК
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