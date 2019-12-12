Задержавших педофила полицейских поощрили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде поощрены пять сотрудников полиции, которые проявили героизм и оперативно выполнили свой долг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник департамента полиции области полковник полиции Ерлан Файзуллин наградил пятерых сотрудников полка патрульной полиции УП города Караганды за проявленные ими героические поступки при несении службы.





«Все вы, проявив высокий профессионализм, самоотверженность, за считанные минуты прибыв на место происшествие, спасли жизнь человека, а также оперативно задержали подозреваемого. Мы, руководство департамента, очень высоко ценим поступок наших коллег», - отметил Ерлан Файзуллин перед личным составом полка патрульной полиции.





Из рук главного полицейского области старший сержант полиции Айткали Акжол, младший сержант полиции Сайлау Нурлыбек, сержант полиции Мади Сембеков, лейтенант полиции Дархан Мырзамбеков, сержант полиции Акние Аргын получили наручные часы с символикой МВД РК. Все сотрудники полка патрульной полиции получили денежную премию в сумме 150 тысяч тенге.









Напомним, 7 декабря т.г. около 10:30 на телефон 102 поступило сообщение от жителя города, что в подъезде одного из домов Караганды неизвестный мужчина приставал к его 7-летней дочери. На место незамедлительно направлен наряд полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий ими установлен и задержан 43-летний житель города.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.ст. 24-120 ч.4 УК РК. В отношении задержанного избрана мера пресечения «Арест».





3 декабря т.г. около 21:00 на телефон 102 центра оперативного управления УП Караганды поступило сообщение о том, что в гаражном массиве 15 микрорайона мужчина пытается покончить жизнь самоубийством. На место незамедлительно прибыл пеший наряд. Когда сотрудники пробегали мимо одного из гаражей, заметили приоткрытую дверь, зайдя вовнутрь, они увидели, что мужчина висит на веревке, закрепленной на поперечной балке. Сняв мужчину, сотрудники полиции оказали ему первую медицинскую помощь.

Стоить отметить, что ежесуточно на охрану общественного порядка и обеспечения дорожной безопасности заступает около 300 сотрудников полка патрульной полиции. В дежурные сутки полицейскими выявляется более 300 административных правонарушений и раскрываются преступления по горячим следам.



