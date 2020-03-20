Задержавшиеся в омском аэропорту казахстанцы возвращаются домой

ОМСК. КАЗИНФОРМ - 26 граждан Казахстана, вынужденно задержавшихся в аэропорту Омска, при содействии казахстанских дипломатов, благополучно возвращаются на родину. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в РФ.

«Это жители Нур-Султана, Павлодара и Петропавловска. Два дня назад они прибыли в Омск из Вьетнама, но не смогли попасть домой после введения в Российской Федерации временных ограничений на передвижение. Сегодня они благополучно зарегистрировались на рейс в казахстанскую столицу и в 16:30 по времени Нур-Султана вылетают домой», - говорится в сообщении посольства.

Как отмечается, на период ожидания в аэропорту пассажиры были обеспечены горячим питанием и водой.

Посольство РК в РФ держит на контроле ситуацию с гражданами Казахстана, вынужденно находящимися и в других российских аэропортах, и прорабатывает все возможности для отправки соотечественников на родину.