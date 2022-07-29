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Задержаны все подозреваемые в смертельной перестрелке в Есике
29 Июля 2022 01:05

Задержаны все подозреваемые в смертельной перестрелке в Есике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оружие, использованное в вооруженном конфликте, изъято и приобщено к материалам уголовного расследования. Задержаны и помещены под стражу трое подозреваемых, 1992-1999 годов рождения, которые являются местными жителями, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности и отбывавшие наказание в исправительных учреждениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

«Основной фигурант был задержан в течение первых суток. Задержание оставшихся двух произведено вчера. Все трое водворены в ИВС. Использованное в конфликте огнестрельное оружие (помповое пятизарядное ружье) изъято и приобщено к материалам расследования в качестве вещественных доказательств. Уголовное расследование находится на особом контроле руководства областного департамента», - сообщил заместитель начальника ДП Алматинской области Ельдар Абдикенов.

Расследование проводится по трем статьям уголовного законодательства, предусматривающее «Убийство», «Покушение на убийство», а также «Хулиганство с применением оружия».

Ранее, в ночь с 22 на 23 июля в больницу Есика доставили с огнестрельными ранениями двух местных жителей 18 и 30 лет, один из которых скончался в реанимации. Позднее полицейские сообщили о задержании 30-летнего мужчины, который проходит по делу в качестве основного фигуранта.

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