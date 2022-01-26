Задержаны вице-министр экологии и глава «Оператор РОП»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр экологии Ахметжан Примкулов и глава «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев задержаны по подозрению в коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агентство РК по противодействию коррупции подтверждает задержание вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева. Их подозревают в совершении коррупционных преступлений» - прокомментировали в ведомстве.

Оба водворены в ИВС города Нур-Султана.