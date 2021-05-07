Задержаны убийцы 19-летнего студента в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области задержаны двое молодых людей, совершившие убийство 19-летнего таксиста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 4 мая 2021 года в 16.17 в дежурную часть отдела полиции Бурабайского района поступило заявление от 46-летней жительницы города Щучинска о принятии мер к розыску ее 19-летнего сына, который 3 мая около 21.00 на своей автомашине «Мерседес-180» черного цвета выехал из дома и с того времени не выходил на на связь.

«По данному факту был ориентирован личный состав отдела полиции, при проведении поисковых мероприятий автомашина была обнаружена около одного из местных домов в городе Щучинске. По факту убийства полицейские начали досудебное производство», - отметили в вдеомстве.

Сотрудниками отдела полиции Бурабайского района совместно с сотрудниками департамента полиции области за совершение преступления были задержаны двое жителей района - 20 и 22 лет, которые дали признательные показания в совершенном ими преступлении и указали место, где они после совершенного ими убийства спрятали тело потерпевшего.

Как добавили в полиции, потерпевший занимался в свободное время частным извозом, а подозреваемые вызвали парня по приложению «Индрайвер».

Из неофициальных источников стало известно, что парень отказался подвозить выпивших молодых людей, после чего те расправились с ним таким жестоким образом.