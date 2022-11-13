Задержаны шесть подозреваемых в участии в перестрелке в кафе Актау

13 Ноября 2022, 14:19

13 Ноября 2022, 14:19

Задержаны шесть подозреваемых в участии в перестрелке в кафе Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау задержаны шесть подозреваемых в совершении покушения на убийство из хулиганских побуждений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

«По факту покушения на убийство из хулиганских побуждений сотрудниками криминальной полиции управления полиции города Актау установлены и задержаны шесть подозреваемых.

Все участники данного инцидента водворены в изолятор временного содержания.

Иная информация в интересах следствия не разглашается», - говорится в публикации пресс-службы МВД РК в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что перестрелка произошла в кафе в Актау.