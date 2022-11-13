Задержаны шесть подозреваемых в участии в перестрелке в кафе Актау
13 Ноября 2022, 14:19
13 Ноября 2022, 14:19
Задержаны шесть подозреваемых в участии в перестрелке в кафе Актау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау задержаны шесть подозреваемых в совершении покушения на убийство из хулиганских побуждений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
«По факту покушения на убийство из хулиганских побуждений сотрудниками криминальной полиции управления полиции города Актау установлены и задержаны шесть подозреваемых.
Все участники данного инцидента водворены в изолятор временного содержания.
Иная информация в интересах следствия не разглашается», - говорится в публикации пресс-службы МВД РК в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что перестрелка произошла в кафе в Актау.
Читайте также
Новости партнеров
Популярное