Задержаны руководители финпирамиды в Шымкенте, нанесшей ущерб на 700 млн тенге

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование в отношении руководителей компании «ПК Asar Baspana» по подозрению в руководстве финансовой пирамидой проводится департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Компания привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками. Сумма ущерба составляет более 700 млн тенге. Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.

Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью указанной финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания», - отметили в пресс-службе.

Казахстанцев призвали быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.