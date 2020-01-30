Задержаны распространители ложной информации по коронавирусу в Капшагае

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полиция возбудила уголовное расследование по факту распространения ложной информации, связанной с заболеванием коронавирусом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

29 января в мессенджере WhatsApp неизвестные лица распространили сообщение о двух людях, поступивших с подозрением на коронавирус в больницу Капшагая. При проверке информация не подтвердилась, в связи с чем сотрудники правоохранительных органов организовали необходимые мероприятия для установления распространителей слухов.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить и задержать двух подозреваемых, которые были доставлены в Капшагайский городской отдел полиции. Оба работают водителями «скорой помощи» в местной больнице. Что побудило двух взрослых мужчин к распространению недостоверной информации, будет установлено в ходе расследования», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции отметили, что задержанным грозит ответственность, предусмотренная ст. 274 ч.1 УК РК (Распространение заведомо ложной информации).

«Провести расследование поручено следователям Капшагая, на время которого в отношении подозреваемых приняты меры процессуального принуждения «обязательство о явке», - дополнили в пресс-службе.