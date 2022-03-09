Задержаны похитившие оружие во время массовых беспорядков в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Жамбылской области продолжают поиск оружия и боеприпасов, похищенных на территории областного центра в ходе январских массовых беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники отдела полиции Сарысуского района совместно с сотрудниками межведомственной следственно-оперативной группы в ходе проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя города Жанатаса (райцентр Сарысуского района).

«При проведении обыска по месту жительства подозреваемого изъято три автомата, 121 боеприпас и один противогаз, - пояснили в ведомстве. - В ходе следствия установлено, что указанное огнестрельное оружие и боеприпасы во время массовых беспорядков были похищены со склада департамента полиции Жамбылской области. Также выяснилось, что к данному преступлению причастны еще два лица».

По факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 287 УК РК, в отношении одного подозреваемого судом применена мера пресечения в виде «домашнего ареста», а в отношении двух подозреваемых - «содержание под стражей».

Отметим, сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски пропавшего в ходе январских массовых беспорядков огнестрельного оружия на территории города Тараза. Проверяются все заброшенные объекты города - подвалы, стройки, чердаки микрорайонов. Преступники прятали похищенное оружие даже в могилах на территории городского кладбища. К поиску подключены и служебные собаки, которые помогают полицейским быстрее отыскать оружие и боеприпасы. Всё найденное оружие направляется на судебно-баллистическую экспертизу.

Напомним, после обращения полицейских с просьбой сообщать информацию об обнаруженном оружии, боеприпасах и специальных средствах на пульт «102» от жителей области активно поступают звонки о местах нахождения оружия. Помимо этого, поиск оружия сотрудниками полиции дает свои результаты. Так, 1 февраля в одном из заброшенных зданий областного центра было обнаружено спрятанное огнестрельное оружие.

В Жамбылской области в ходе массовых беспорядков 4 - 6 января 2022 года поджогам, разграблению и разгрому подверглись здания областного акимата, объекты бизнеса в центре города Тараза, здание партии «Nur Otan» в Шуском районе. Капитальная реконструкция уже идет в здании партии «Nur Otan», в значительной мере пострадавшем от погромщиков. Были полностью разгромлены четыре здания департамента полиции Жамбылской области.

В Жамбылском районе обнаружен схрон оружия, в котором было восемь автоматов, 17 магазинов к нему, один ручной гранатомет, газо-травматическое ружье 12 калибра, винчестер и штык-нож.

Задержан 24-летний житель Тараза, хранивший в гараже оружие, похищенное во время массовых беспорядков.

В ведомстве напомнили, что граждане, сообщившие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшие его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будут. Анонимность гарантируется.