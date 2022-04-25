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Задержаны подозреваемые в январском ограблении филиала Kaspi Bank в Алматы

Автор:  
Серик Сабеков
25 Апреля 2022, 15:28
Задержаны подозреваемые в январском ограблении филиала Kaspi Bank в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благодаря видеозаписям, предоставленным гражданами, задержаны лица, ограбившие детский развлекательный центр «Лунапарк» и филиал Kaspi Bank в городе Алматы в ходе январских событий. Об этом сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что раскрытию данных преступлений наряду с оперативной возможностью полиции способствует и активная помощь сознательных граждан, которые в результате широкой разъяснительной работы предоставляют видеоматериалы, сделанные во время событий.

«Так, благодаря одному из таких видео установлено, как в городе Алматы группа молодых парней загружала в автомашины телевизоры и другую бытовую технику, похищенную из детского развлекательного центра «Лунапарк». На другом видео подвергся нападению филиал Kaspi Bank в городе Алматы, где толпа делила награбленное прямо на месте совершения преступления, не обращая внимание на окружающих и проезжающие автомашины», - сказал Санжар Адилов на брифинге в СЦК.

По его словам, в обоих случаях подозреваемые установлены и заключены под стражу.

«Представленные гражданами видеоматериалы помогают в изобличении преступников и в последующем используются в качестве вещественных доказательств», - добавил Санжар Адилов.

Спикер также отметил, что Министерством внутренних дел в пределах своей компетенции продолжается расследование «январских событий».

Следователями органов внутренних дел расследование проводится по фактам краж, грабежей, хищения оружия и другим преступлениям, совершенным во время беспорядков.

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