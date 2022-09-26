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Задержаны подозреваемые в перестрелке в Шу

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Сентября 2022, 07:50
Задержаны подозреваемые в перестрелке в Шу

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ -Полицейские задержали подозреваемых в перестрелке в Шу, в ходе которой погиб один человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«Установлены все участники преступления. По данному факту начато досудебное расследование по ст.99 ч.2 п.1 Уголовного кодекса («Убийство»)», - сообщил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Алмас Саламатов.

Двое активных участников инцидента водворены в изолятор временного содержания, в отношении третьего проводятся следственные действия, по результатам которых также будет решаться вопрос о его водворении в ИВС.

Четвёртый подозреваемый органом уголовного преследования объявлен в международный розыск. Расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, 25 сентября в перестрелке в Шуском районе Жамбылской области получили ранения четыре человека, один скончался в больнице.


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