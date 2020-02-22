Задержаны подозреваемые в перестрелке в Актюбинской области

ХРОМТАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Хромтау Хромтауского района произошла перестрелка, в ходе которой с огнестрельными ранениями в больницу поступило пять человек. Подозреваемые по делу задержаны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

«20 февраля в 22:10 часов в центральную больницу Хромтауского района с огнестрельными ранениями поступило пять человек. Была создана следственно-оперативная группа, которая установила подозреваемых. Всего задержано три подозреваемых, которые признались в содеянном. После совершения преступления они спрятали два обреза охотничьих ружей 16 калибра под мостом реки Орь вблизи поселка Бугетсай Хромтауского района. Изъяты обрезы и автомашина с российским учетом, на которой передвигались подозреваемые», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

По факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Покушение на убийство».

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, назначена экспертиза.