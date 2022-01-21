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Задержаны подозреваемые в краже оргтехники из акимата Алматинской области

21 Января 2022 16:06
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Задержаны подозреваемые в краже оргтехники из акимата Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции департамента полиции Алматинской области изобличили подозреваемых, которые во время массовых беспорядков совершили кражу оргтехники и бытовой утвари из здания акимата области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в полиции, во время оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные сотрудники установили и задержали двух 28-летнего и 24-летнего жителей Талдыкоргана.

«После предоставленной доказательной базы задержанные полностью признались в совершении кражи. Сотрудники изъяли различную оргтехники и канцелярские изделия, а также бытовую технику, добытую преступным путем» , - сообщили в ДП области.

Со слов подозреваемых, они во время массовых беспорядков и погромов пришли к административному зданию областного акимата и совершили кражу вышеуказанных вещей.

Среди украденного были и такие мелочи, как канцелярские карандаши, стикеры, моющие средства и даже туалетная бумага.

«В отношении подозреваемых начато досудебное расследование по ст.188 УК РК. Оба задержанных водворены в ИВС УП Талдыкоргана. Изъятые доказательства приобщены к материалам дела, которое в кратчайшие сроки будут переданы в суд, для принятия процессуального решения. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия», - дополнили в ведомстве.


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#Алматинская область   #Борьба с преступностью   #Криминал  
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Автор:

Гульзат Сахова

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