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Задержаны подозреваемые в краже бытовой техники из акимата Алматинской области

24 Января 2022 18:44
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Задержаны подозреваемые в краже бытовой техники из акимата Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции раскрыли очередную кражу из здания акимата Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в департаменте полиции Алматинской области, сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП Алматинской области, совместно с сотрудниками УП Талдыкоргана выявили подозреваемого, совершившего кражу из здания акимата области во время массовых беспорядков.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны трое жителей Талдыкоргана в возрасте 41, 37 и 24-х лет, которые в период с 5 по 7 января путем незаконного проникновения в здание областного акимата совершили кражу бытовой техники. Ими похищены два холодильника, два кондиционера, мультиварка, офисное кресло, водяной насос и т.д.», - сообщил начальник УПЭ ДП Алматинской области, полковник полиции Руслан Найзабасов.

В отношении подозреваемых начато досудебное производство по статье 188 части 3 УК РК.

«В настоящее время указанные лица дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия», - добавил полковник Р. Найзабасов.

Напомним, недавно полицией были задержаны подозреваемые в краже оргтехники из акимата Алматинской области.


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#Алматинская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #МВД РК   #Регионы   #ЧП-2022  
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Автор:

Гульзат Сахова

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