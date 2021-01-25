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    17:49, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Задержаны подозреваемые в драке в кафе, работавшем в карантин в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области были заведены уголовное дело по поводу драки в одном из кафе города, а также административный материал на само заведение, работавшее в период карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в одном из кафе областного центра произошла групповая драка. В полицию были доставлены три участника конфликта: 20-летний и 21-летний жители города Кокшетау, а также ранее неоднократно судимый 37-летний житель села Кишкенеколь СКО.

    «Установлено, что, находясь в развлекательном заведении, подозреваемые из хулиганских побуждений учинили драку, нанесли посетителям телесные повреждения и повредили имущество. По факту возбуждено досудебное производство по ч. 3 ст. 293 УК РК «Хулиганство», - отметили в ведомстве.

    Кроме того, по факту функционирования заведения в период карантинных мер материал направлен в кокшетауское городское управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для составления административного материала по ст. 425 КРКоАП «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов».


    Теги:
    Коронавирус в РК Закон и право Акмолинская область
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