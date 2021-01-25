Задержаны подозреваемые в драке в кафе, работавшем в карантин в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области были заведены уголовное дело по поводу драки в одном из кафе города, а также административный материал на само заведение, работавшее в период карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в одном из кафе областного центра произошла групповая драка. В полицию были доставлены три участника конфликта: 20-летний и 21-летний жители города Кокшетау, а также ранее неоднократно судимый 37-летний житель села Кишкенеколь СКО.

«Установлено, что, находясь в развлекательном заведении, подозреваемые из хулиганских побуждений учинили драку, нанесли посетителям телесные повреждения и повредили имущество. По факту возбуждено досудебное производство по ч. 3 ст. 293 УК РК «Хулиганство», - отметили в ведомстве.

Кроме того, по факту функционирования заведения в период карантинных мер материал направлен в кокшетауское городское управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для составления административного материала по ст. 425 КРКоАП «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов».