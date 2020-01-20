Задержаны первые подозреваемые по новой статье Уголовного кодекса РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Задержаны первые подозреваемые в пропаганде и рекламе наркотиков через граффити-надписи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

«В течение первой недели после вступления в силу поправок в уголовное законодательство, ужесточающее ответственность за наркопреступления, возбуждено два уголовных дела по новой статье Уголовного кодекса, устанавливающей ответственность за рекламу и пропаганду наркотиков. 15 января в Караганде сотрудниками полиции задержаны два местных жителя, которые расклеивали объявления с указанием интернет-ресурсов, распространяющих наркотики. Оба задержанных состоят на наркологическом учете, привлекались к уголовной ответственности, в том числе и за сбыт наркотиков «, - говорится в сообщении.

17 января в Алматы в ходе обыска наркопритона изъят трафарет для нанесения граффити-надписи с интернет ссылкой на группу в популярном мессенджере. Задержан участник притона, у которого изъяты листовки с указанием ссылки на группу в социальной сети, распространяющую наркотики.

Назначены дактилоскопические, судебно-биологические и наркологические экспертизы. Изъяты сотовые телефоны, информация на которых позволит установить каналы взаимодействия с «заказчиками» такой рекламы.

МВД напоминает, что с 11 января установлена уголовная ответственность за распространение ссылок на интернет-сайты, пропагандирующие и реализующие наркотики. В Уголовный кодекс введена новая статья 299-1, устанавливающая уголовную ответственность за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков. Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

В том случае, если это преступление будет совершено группой лиц; неоднократно; в организациях образования или местах массового скопления людей; с использованием СМИ или электронных информационных ресурсов; с использованием служебного положения, то наказание устанавливается в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.