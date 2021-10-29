Задержаны организаторы нарколабораторий в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По результатам комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны гражданин Кыргызстана и четверо граждан Казахстана, организовавших 2 нарколаборатории по кустарному производству «мефедрона» и «Aльфа-PVP» с дальнейшим сбытом оптовых партий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В октябре 2021 года Департаментом КНБ РК по г.Алматы при координации прокуратуры г.Алматы вскрыта и пресечена деятельность 2-х наркогруппировок, причастных к изготовлению и сбыту на территории региона крупных партий синтетических наркотиков через Интернет-ресурсы.

В результате проведения обысковых мероприятий обнаружено и изъято 4 кг синтетических наркотиков и 40 литров их полуфабриката, 1 кг гашиша, более 20 кг прекурсоров и лабораторное оборудование.

Установлено, что криминальный товар сбывался посредством социальных мессенджеров, бесконтактным способом путем осуществления тайниковых закладок.

По данным фактам Департаментом КНБ РК по г.Алматы материалы досудебного расследования зарегистрированы в ЕРДР по ст.297 ч.3 УК РК.

Как отмечают в пресс-службу КНБ РК, неуклонно продолжает фиксироваться рост кустарного изготовления и поставок на «черный рынок» г.Алматы крупных партий наркотических средств и прекурсоров. С начала 2021 года по настоящее время Департаментом КНБ пресечено 18 фактов незаконного оборота наркотических средств, ликвидирована деятельность 10-ти подпольных нарколабораторий по производству синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято порядка 255 килограммов наркотиков. За занятие наркобизнесом задержаны и привлечены к уголовной ответственности 33 человека.