Задержаны организаторы базировавшегося в квартире подпольного покер-клуба в Актау

4 Декабря 2022, 22:31

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Игорный бизнес процветал в квартире одного из жилых комплексов в 15 микрорайоне Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

По информации полиции, 3 декабря в 02:15 в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали организаторов незаконного игорного бизнеса.

При обыске по адресу изъяты один игровой стол, 154 фишки для игры в покер, 16 пачек игровых карт и две самодельные пластиковые бутылки для употребления марихуаны.

У самого организатора изъято 374 тыс. 500 тенге, 200 долларов, 50 евро, а также один сверток с марихуаной.

В помещении кроме них находились официантка и посетители, которые играли в покер.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части второй статьи 307 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса». Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.