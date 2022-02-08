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Задержаны мародеры, ограбившие магазин техники в Алматы

8 Февраля 2022 09:20
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Задержаны мародеры, ограбившие магазин техники в Алматы

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции Панфиловского РОП Алматинской области задержали двух мародеров, которые во время массовых беспорядков ограбили один из магазинов техники в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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«По поступившей оперативной информации стало известно, что в Жаркентe двое мужчин распродают различные виды техники в магазине. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные сотрудники полиции задержали двух мужчин в возрасте 23 и 26 лет. Во время допроса задержанные пояснили, что техника, которую они продают, была украдена из магазина «Технодом» во время массовых беспорядков, прошедших в южной столице», – сообщил начальник ОП Панфиловского района Жандос Кавлиев.

Как стало известно, молодые парни, увидев взломанный магазин в Алматы, решили зайти и посмотреть, что происходит. После чего у них появился преступный умысел, и они с витрин «Технодома» украли 16 телефонов различных марок, 3 ноутбука «Lenovo», 2 планшета, 3 сумки от ноутбуков. Затем скрылись на своем автотранспорте. «В отношении задержанных возбуждено уголовное производство по статье 191 части 3 пункту 3 УК РК. Автомашина, на которой они совершили указанное преступление, водворена на специализированную стоянку. Материалы дела будут переданы в ДП Алматы по территориальности совершенного преступления. В настоящий момент оба подозреваемых водворены в ИВС», – дополнил он.


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#Алматинская область   #МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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