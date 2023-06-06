Задержаны лица, планировавшие госпереворот в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – ГКНБ Кыргызстана задержал группу лиц, планировавшую организовать массовые акции протеста и масштабные беспорядки в стране с последующим насильственным захватом власти, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-центр ГКНБ КР.

По данным ведомства, на основе полученной доказательной базы было возбуждено уголовное дело, в рамках которого проведен санкционированный судом комплекс специальных следственных действий. Указанная преступная группа на протяжении года проводила целенаправленную работу по привлечению в свои ряды сторонников и вербовке наиболее недовольных граждан по всей территории страны. Основным организатором является гражданская активистка и председатель политической партии «Элдик Кенеш», под руководством которой на регулярной основе проводились тайные встречи, направленные на идеологическую обработку вовлеченных лиц против государственных структур с обсуждением планов по насильственному захвату власти.

Как сообщает ведомство, в организованную группу было привлечено более 100 человек из различных слоев общества и разных регионов страны, между которыми были четко распределены роли с конкретными заданиями. Отмечается, что в ближайшее время из-за рубежа ожидалось поступление значительных денежных средств для финансирования организационных вопросов и выплаты вознаграждения основным функционерам. Начать активную фазу реализации своих преступных замыслов заговорщики предполагали сразу после возникновения недовольства в обществе по какому-либо происшествию.

«5 июня 2023 года ГКНБ КР были доставлены более 30 участников, в соответствии со статьей 96 Уголовно-процессуального кодекса КР задержаны Н.Р.С. и её основные сподвижники, которые дали признательные показания. В результате проведенных обысков также изъяты иные вещественные доказательства, подтверждающие их преступные намерения. Все задержанные лица водворены в ИВС ГКНБ КР», - говорится в сообщении ГКНБ КР.

Проводятся специальные следственные мероприятия по установлению иных обстоятельств дела и других причастных лиц.