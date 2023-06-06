Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Задержаны лица, планировавшие госпереворот в Кыргызстане

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
6 Июня 2023, 11:43
Задержаны лица, планировавшие госпереворот в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – ГКНБ Кыргызстана задержал группу лиц, планировавшую организовать массовые акции протеста и масштабные беспорядки в стране с последующим насильственным захватом власти, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-центр ГКНБ КР.

По данным ведомства, на основе полученной доказательной базы было возбуждено уголовное дело, в рамках которого проведен санкционированный судом комплекс специальных следственных действий. Указанная преступная группа на протяжении года проводила целенаправленную работу по привлечению в свои ряды сторонников и вербовке наиболее недовольных граждан по всей территории страны. Основным организатором является гражданская активистка и председатель политической партии «Элдик Кенеш», под руководством которой на регулярной основе проводились тайные встречи, направленные на идеологическую обработку вовлеченных лиц против государственных структур с обсуждением планов по насильственному захвату власти.

photo

Как сообщает ведомство, в организованную группу было привлечено более 100 человек из различных слоев общества и разных регионов страны, между которыми были четко распределены роли с конкретными заданиями. Отмечается, что в ближайшее время из-за рубежа ожидалось поступление значительных денежных средств для финансирования организационных вопросов и выплаты вознаграждения основным функционерам. Начать активную фазу реализации своих преступных замыслов заговорщики предполагали сразу после возникновения недовольства в обществе по какому-либо происшествию.

«5 июня 2023 года ГКНБ КР были доставлены более 30 участников, в соответствии со статьей 96 Уголовно-процессуального кодекса КР задержаны Н.Р.С. и её основные сподвижники, которые дали признательные показания. В результате проведенных обысков также изъяты иные вещественные доказательства, подтверждающие их преступные намерения. Все задержанные лица водворены в ИВС ГКНБ КР», - говорится в сообщении ГКНБ КР.

photo

Проводятся специальные следственные мероприятия по установлению иных обстоятельств дела и других причастных лиц.


Кыргызстан   Видео   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области