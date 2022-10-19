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    09:41, 19 Октябрь 2022 | GMT +6

    Задержаны двое участников инцидента с применением огнестрельного оружия в Сатпаеве

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух молодых людей 18-ти и 20 лет: один был за рулем, другой, предположительно, произвел выстрел по потерпевшему. Задержанный дал признательные показания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

    «По предварительной версии, перед ТРЦ «Ulytau Mall» произошла ссора между молодыми людьми, которая переросла в драку. Покидая место драки на автомашине, один из них выстрелил в 24-х летнего мужчину и на автомобиле скрылся с места происшествия. Потерпевший с огнестрельным ранением был доставлен в медицинское учреждение.

    По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 24-99 УК РК «Покушение на убийство».

    Вещественные доказательства изъяты. Ведется расследование. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

    Личности всех участников этого инцидента установлены, предпринимаются меры к их задержанию», - говорится в публикации.

    Ранее сообщалось, что стрельба произошла в Сатпаеве, ранен мужчина.


    Фото: t.me/POLICE_of_KZ


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    Улытауская область Происшествия МВД РК Происшествия, ЧС Главная Правоохранительные органы
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