Задержаны бывший и действующий зампредседателя Комитета спорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе Антикоррупционной службы за прошедшую неделю рассказал в ходе онлайн-брифинга следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области в ходе досудебного расследования по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупных размерах задержаны в порядке ст.128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания Усть-Каменогорска бывший и действующий заместители председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК», – сказал Д.Бигайдаров.

По его словам, указанные лица подозреваются в хищении бюджетных средств в общей сумме 380,8 млн. тенге при строительстве объекта «Учебный корпус на 300 мест РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в города Риддера», путем незаконного их перечисления на счет подрядчика без фактического выполнения работ.

Следователь привел ряд других примеров задержаний и досудебных расследований, начатых на прошедшей неделе.

В частности, председатель правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино» подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Начато досудебное расследование по факту получения взятки в особо крупном размере за оказание содействия в выделении финансирования из государственного бюджета, подписании актов выполненных работ, а также общее покровительство и попустительство.

Антикоррупционной службой по городу Шымкенту начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ «Департамент государственного имущества и приватизации города Шымкента» по подозрению в совершении коррупционного преступления. Он подозревается в том, что в июне 2019 года, действуя в группе лиц с подрядчиком и другими лицами, похитил бюджетные средства в сумме 7 млн. тенге, выделенные для проведения текущего ремонта здания департамента, путем подписания актов выполненных работ за фактически невыполненные работы.

В Туркестанской области начато расследование в отношении акима Жамбылского сельского округа Келесского района. Он подозревается в получении взятки в сумме 400 тысяч тенге за положительное решение о выдаче земельного участка.

В Актюбинской области Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело в отношении одного из руководителей учреждений ГУ «Аппарат акима города Актобе». Он подозревается в хищении бюджетных средств на общую сумму 9,9 млн. тенге группой лиц по предварительному сговору с другими работниками Учреждения и индивидуальными предпринимателями в период с октября 2019 года по март 2020 года, путем составления фиктивных договоров о государственных закупках.

В городе Таразе начато досудебное расследование в отношении бывшего руководителя и бухгалтера отдела предпринимательства, промышленности и туризма. Они подозреваются в хищении средств в рамках договора о госзакупках на сумму более миллиона тенге путем подписания акта о выполненных работах без фактического их выполнения, и перечисления индивидуальному предпринимателю бюджетных средств с последующим их присвоением.

В Шымкенте начато досудебное расследование в отношении начальника отдела анализа департамента по защите и развитию конкуренции по городу Шымкенту по подозрению в совершении коррупционного преступления. Он подозревается в том, что 24 мая 2020 года получил от инженера отдела грузовых перевозок филиала АО «КТЖ» по Шымкенту взятку в сумме 500 тыс. тенге за не привлечение должностных лиц Филиала АО «КТЖ» по Шымкенту к административной ответственности за нарушение обязательств по предоставлению информации по статье 162 Кодекса РК об административных правонарушениях.