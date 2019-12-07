Задержаны браконьеры за незаконное рыболовство в Капшагайском водохранилище

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ – Задержаны браконьеры за незаконное рыболовство в Капшагайском водохранилище. Об этом сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет на странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«5 декабря 2019 года при проведении оперативно-профилактических мероприятий «Браконьер» государственными инспекторами Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно природоохранной полицией Департамента полиции Алматинской области на Капшагайском водохранилище в районе рыбопромыслового участка были задержаны браконьеры на двух лодках без бортовых регистрационных номеров с подвесными моторами за незаконное рыболовство», - говорится в сообщении.









Нарушители, применив запрещенное орудие лова (сети), выловили 300 кг рыбы, из них судак – 249 кг, лещ – 51 кг.

Предварительная сумма ущерба рыбным ресурсам составляет 1 005 902 тенге.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР и возбуждено два уголовных дело по статье 335 ч.1 УК РК.









Фото: www.facebook.com/s.dildakhmet