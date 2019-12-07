+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 0 °С
USD 384.97 EUR 427.12
RUB 6.04 CNY 54.75
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Задержаны браконьеры за незаконное рыболовство в Капшагайском водохранилище

7 Декабря 2019 16:41
Поделиться:
Задержаны браконьеры за незаконное рыболовство в Капшагайском водохранилище

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ – Задержаны браконьеры за незаконное рыболовство в Капшагайском водохранилище. Об этом сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет на странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Охотившихся на сайгаков браконьеров задержали в Актюбинской области
Браконьеры напали на егеря в Северном Казахстане Как в Казахстане будут бороться с браконьерами Машину со 120 килограммами осетров задержали в Атырау

«5 декабря 2019 года при проведении оперативно-профилактических мероприятий «Браконьер» государственными инспекторами Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно природоохранной полицией Департамента полиции Алматинской области на Капшагайском водохранилище в районе рыбопромыслового участка были задержаны браконьеры на двух лодках без бортовых регистрационных номеров с подвесными моторами за незаконное рыболовство», - говорится в сообщении.



Нарушители, применив запрещенное орудие лова (сети), выловили 300 кг рыбы, из них судак – 249 кг, лещ – 51 кг.

Предварительная сумма ущерба рыбным ресурсам составляет 1 005 902 тенге.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР и возбуждено два уголовных дело по статье 335 ч.1 УК РК.



Фото: www.facebook.com/s.dildakhmet

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив