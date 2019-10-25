Задержаны браконьеры, убившие годовалого лося в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области задержаны браконьеры, убившие годовалого лося, а также выявлены факты порубки деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

«7 октября 2019 года на территории Кенесского учреждения лесного хозяйства Аккольского района сотрудниками природоохранной полиции совместно с сотрудниками регионального органа Комитета лесного хозяйства и животного мира выявлен факт незаконной охоты. О том, что на открытом участке в 16 километрах от аула Кенес Аккольского района были обнаружены шесть гильз 12-го калибра и туша убитого годовалого лося, в полицию сообщили сотрудники лесного хозяйства. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа», - рассказали в ведомстве.

Акмолинскими полицейскими были установлены и задержаны жители города Степногорска, 30 и 37 лет, у которых изъяты ружья марки «МР-155», «СКС-366», «Benelli М-4». В настоящее время проводится досудебное расследование по части 1 статьи 337 УК РК, назначен ряд экспертиз.

«8 октября на территории Буландынского района в Чернореченском лесничестве на месте совершения незаконной порубки 106 сосен задержан 27-летний житель Буландынского района. Сумма нанесенного ущерба составила 472 000 тенге. Досудебное расследование по части 2 статьи 340 УК РК находится в производстве. Очередной факт незаконной порубки 45 сосен был выявлен 22 октября 2019 года в Сандыктауском районе в ходе специальных рейдовых мероприятий на территории Маралдинского лесничества», - отметили в ведомстве.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен нарушитель, ранее судимый по статье «Кража» 44-летний житель села Новоникольского, временно не работающий. Срубленные деревья изъяты. Выявленный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 340 УК РК «Незаконная порубка деревьев».

Напомним, с 5 по 31 октября 2019 года на территории Акмолинской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер», направленное на выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства, незаконного оборота объектов и продукции биологических ресурсов, раскрытия экологических преступлений. За этот период мобильными группами выявлено 136 правонарушений природоохранного законодательства, из них 80 нарушений правил охоты, 22 факта нарушения правил рыболовства. Также за нарушение порядка ношения, перевозки охотничьего оружия составлено 26 административных протоколов, при этом изъято четыре единицы охотничьего оружия.