Задержаны акмолинка и ее родственница за распространение фейкового сообщения о коронавирусе

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акколе установлен автор и распространитель ложного сообщения о жителях столицы, заболевших коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как поделились в ведомстве, ими были приняты оперативные меры реагирования на распространение ложной информации о переводе заболевших коронавирусом жителей города Нур-Султана в город Акколь Акмолинской области.

«В результате проведенных оперативно – розыскных мероприятий, установлена личность автора фейкового сообщения. Ею оказалась 48-летняя жительница города Акколя, которая отправила аудиозапись своей родственнице. Также, к уголовной ответственности будет привлечена родственница подозреваемой, распространившая эту недостоверную информацию в других группах и мессенджерах», - рассказали в полиции.

В отношении женщин возбуждено досудебное расследование по ст. 274 УК РК (распространение заведомо ложной информации).

Полицейские еще раз предупредили граждан, что за распространение заведомо ложной информации законодательством предусмотрена уголовная ответственность и попросили жителей Акмолинской области доверять только официальным сообщениям.

«Уголовная ответственность грозит не только авторам недостоверной информации, но и лицам, ее распространившим», - добавили в ведомстве.