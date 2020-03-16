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Задержаны акмолинка и ее родственница за распространение фейкового сообщения о коронавирусе

16 Марта 2020 02:37
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Задержаны акмолинка и ее родственница за распространение фейкового сообщения о коронавирусе

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акколе установлен автор и распространитель ложного сообщения о жителях столицы, заболевших коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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Как поделились в ведомстве, ими были приняты оперативные меры реагирования на распространение ложной информации о переводе заболевших коронавирусом жителей города Нур-Султана в город Акколь Акмолинской области.

«В результате проведенных оперативно – розыскных мероприятий, установлена личность автора фейкового сообщения. Ею оказалась 48-летняя жительница города Акколя, которая отправила аудиозапись своей родственнице. Также, к уголовной ответственности будет привлечена родственница подозреваемой, распространившая эту недостоверную информацию в других группах и мессенджерах», - рассказали в полиции.

В отношении женщин возбуждено досудебное расследование по ст. 274 УК РК (распространение заведомо ложной информации).

Полицейские еще раз предупредили граждан, что за распространение заведомо ложной информации законодательством предусмотрена уголовная ответственность и попросили жителей Акмолинской области доверять только официальным сообщениям.

«Уголовная ответственность грозит не только авторам недостоверной информации, но и лицам, ее распространившим», - добавили в ведомстве.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

Оксана Матасова

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