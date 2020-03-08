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Задержаны акмолинцы, отобравшие машину у таксиста

8 Марта 2020 20:57
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Задержаны акмолинцы, отобравшие машину у таксиста

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области задержаны злоумышленники, напавшие на таксиста и совершившие грабеж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции региона, 3 марта около 04.00 в Бурабайский районный отдел полиции поступило сообщение об угоне автомобиля марки «ВАЗ-2109».

«Стражи порядка незамедлительно направили ориентировку по угону автомобиля во все патрульные экипажи и объявили план «Перехват». Параллельно к поисковым мероприятиям подключились операторы видеонаблюдения подразделения Бурабайского РОП. Направление угнанной автомашины зафиксировала камера № 10. Благодаря совместным слаженным действиям, в течение получаса злоумышленники были задержаны на выезде из города Щучинска дежурным нарядом автопатрулей «Буран-1» и «Буран-2», - рассказали в полиции.

Выяснилось, что потерпевший занимался частным извозом и был знаком с подозреваемыми. Во время поездки между пострадавшим и злоумышленниками завязался конфликт. Применив силу, мужчины высадили таксиста из принадлежащей ему автомашины и уехали в неизвестном направлении.

«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК «Грабеж». Подозреваемые - ранее судимые жители города Щучинска 26 лет и 31 года - помещены в изолятор временного содержания», - добавили напоследок в ведомстве.



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Ключевые слова: Акмолинская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Оксана Матасова

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