Задержаны акмолинцы, отобравшие машину у таксиста
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области задержаны злоумышленники, напавшие на таксиста и совершившие грабеж, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции региона, 3 марта около 04.00 в Бурабайский районный отдел полиции поступило сообщение об угоне автомобиля марки «ВАЗ-2109».
«Стражи порядка незамедлительно направили ориентировку по угону автомобиля во все патрульные экипажи и объявили план «Перехват». Параллельно к поисковым мероприятиям подключились операторы видеонаблюдения подразделения Бурабайского РОП. Направление угнанной автомашины зафиксировала камера № 10. Благодаря совместным слаженным действиям, в течение получаса злоумышленники были задержаны на выезде из города Щучинска дежурным нарядом автопатрулей «Буран-1» и «Буран-2», - рассказали в полиции.
Выяснилось, что потерпевший занимался частным извозом и был знаком с подозреваемыми. Во время поездки между пострадавшим и злоумышленниками завязался конфликт. Применив силу, мужчины высадили таксиста из принадлежащей ему автомашины и уехали в неизвестном направлении.
«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК «Грабеж». Подозреваемые - ранее судимые жители города Щучинска 26 лет и 31 года - помещены в изолятор временного содержания», - добавили напоследок в ведомстве.
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