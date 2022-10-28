Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область

Задержаны 9 человек по факту убийства в Актобе: появилось видео допроса в полиции

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
28 Октября 2022, 00:20
Задержаны 9 человек по факту убийства в Актобе: появилось видео допроса в полиции

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - По факту двойного убийства подозреваемые были задержаны и доставлены в полицию на допрос, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Как сообщалось ранее, по подозрению в совершении убийства двух граждан в городе Актобе сотрудниками полиции установлены все подозреваемые. «Ранее полицией было задержано трое подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления. Еще шесть задержаны в одном из населенных пунктов региона в 400 км от областного центра. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 части 2 пункту 1 УК РК «Убийство», - говорится в сообщении полиции.

Тела двух человек нашли на берегу реки в Актобе. По информации прокуратуры Актюбинской области, 26 октября в 20:14 поступило сообщение о том, что напротив банного комплекса «Оазис», расположенного по улице К. Нокина в Актобе на берегу реки Илек, обнаружены два трупа.


Актюбинская область   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами