Задержаны 9 человек по факту убийства в Актобе: появилось видео допроса в полиции

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - По факту двойного убийства подозреваемые были задержаны и доставлены в полицию на допрос, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Как сообщалось ранее, по подозрению в совершении убийства двух граждан в городе Актобе сотрудниками полиции установлены все подозреваемые. «Ранее полицией было задержано трое подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления. Еще шесть задержаны в одном из населенных пунктов региона в 400 км от областного центра. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 части 2 пункту 1 УК РК «Убийство», - говорится в сообщении полиции.

Тела двух человек нашли на берегу реки в Актобе. По информации прокуратуры Актюбинской области, 26 октября в 20:14 поступило сообщение о том, что напротив банного комплекса «Оазис», расположенного по улице К. Нокина в Актобе на берегу реки Илек, обнаружены два трупа.