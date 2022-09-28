Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Задержаны 14 разыскиваемых преступников в Алматинской области

Редактор:  
Алла Серикбаева
28 Сентября 2022, 20:48
Задержаны 14 разыскиваемых преступников в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Совместно с правоохранительными органами СНГ проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск» в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе ОПМ сотрудниками криминальной полиции департамента полиции совместно с ДКНБ РК по Алматинской области проведен ряд специальных операций по задержанию преступников, разыскиваемых за совершение особо тяжких и тяжких преступлений.

«На территории рынка «Алтын Орда» были задержаны двое граждан Республики Таджикистан. В ходе проверки по интегрированной базе данных МВД РК было установлено, что граждане разыскиваются за совершение преступления, предусмотренного ст. 105 ч.1 Уголовного кодекса РФ «Убийство». Задержанные лица водворены в ИВС», – сообщил заместитель начальника ДП Алматинской области Серик Шалхаров.

В целом за период проведения ОПМ «Розыск» всего было задержаны 14 разыскиваемых подозреваемых и установлены 10 лиц, ранее объявленные как без вести пропавшие.


Фото: polisia.kz


Алматинская область   Борьба с преступностью   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане