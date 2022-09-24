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    13:49, 24 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Задержано 18 уголовных преступников в ходе операции «Розыск» в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками столичной полиции совместно со странами Содружества Независимых Государств проведена широкомасштабная операция «Розыск», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Астана.

    На территории города было установлено и задержано 18 уголовных преступников, найдено местонахождение шести без вести пропавших граждан.

    «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 42-летний уголовный преступник, находящийся в межгосударственном розыске за УМВД России по Томской области. Гражданин Азербайджанской Республики разыскивался за совершение преступления предусмотренного ст. 105 (Убийство) УК РФ. Подозреваемый, находясь возле кафе в городе Томск, в ходе возникшей ссоры нанес мужчине ножевые ранения», - сообщили в ведомстве.

    Также столичными полицейскими в Акмолинской области задержан находящийся в международном розыске 66-летний гражданин Республики Казахстан, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 296 ч. 4 УК РК. У него было обнаружено и изъято темно-серое вещество со специфическим запахом.

    Согласно заключения эксперта, данное вещество является наркотическим средством – «гашиш», общий вес которого составил 5,32 грамм и «марихуана» общим весом 1 кг 280 грамм.

    Также в рамках ОПМ за пределами республики было установлено и задержано 2 уголовных преступника.


    Теги:
    СНГ Общество Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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