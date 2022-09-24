Задержано 18 уголовных преступников в ходе операции «Розыск» в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками столичной полиции совместно со странами Содружества Независимых Государств проведена широкомасштабная операция «Розыск», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Астана.

На территории города было установлено и задержано 18 уголовных преступников, найдено местонахождение шести без вести пропавших граждан.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 42-летний уголовный преступник, находящийся в межгосударственном розыске за УМВД России по Томской области. Гражданин Азербайджанской Республики разыскивался за совершение преступления предусмотренного ст. 105 (Убийство) УК РФ. Подозреваемый, находясь возле кафе в городе Томск, в ходе возникшей ссоры нанес мужчине ножевые ранения», - сообщили в ведомстве.

Также столичными полицейскими в Акмолинской области задержан находящийся в международном розыске 66-летний гражданин Республики Казахстан, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 296 ч. 4 УК РК. У него было обнаружено и изъято темно-серое вещество со специфическим запахом.

Согласно заключения эксперта, данное вещество является наркотическим средством – «гашиш», общий вес которого составил 5,32 грамм и «марихуана» общим весом 1 кг 280 грамм.

Также в рамках ОПМ за пределами республики было установлено и задержано 2 уголовных преступника.