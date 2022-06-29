29 Июня 2022 15:49

Задержанный российский самолет покинул аэропорт Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Российское воздушное судно авиакомпании Volga Dnepr Airlines выпустили из аэропорта столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Административное дело составлено, таможенное оформление проведено, поэтому судно выпущено и покинуло аэропорт столицы», - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов.

Ранее сообщалось, что экипаж судна российской грузовой авиакомпании «Volga Dnepr Airlines» и их представители своевременно не представили таможенные документы.

«26 июня в 13:40 в Международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» произвело посадку воздушное судно под номером RA-82074 авиакомпании «Volga Dnepr Airlines», осуществляющее коммерческий рейс по направлению Урумчи (КНР) - Нур-Султан - Москва. Наземная служба аэропорта незамедлительно уведомила сотрудников таможенного поста «Әуежай Астана». Однако экипаж судна и их представители своевременно не представили таможенные документы, сведения для совершения таможенных операций в установленные сроки», - пояснили в КГД.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в отношении авиакомпании возбуждено административное производство по ст.538 «Нарушение сроков подачи таможенной декларации, документов и сведений» Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 20 МРП.