Задержанный пытался сбежать из здания полиции в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространилось видео, на кадрах которого видно, как мужчина пытался сбежать из здания полиции в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На видео видно, как мужчина пытается через окно покинуть здание.

«22 сентября текущего года сотрудниками полиции по факту хулиганства был задержан и доставлен в управление полиции района Есиль 32-летний мужчина, который попытался покинуть здание полиции через окно второго этажа», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

Как отметили в ведомстве, попытка пресечена, по факту хулиганских действий проводится досудебное расследование.