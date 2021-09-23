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    10:12, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Задержанный пытался сбежать из здания полиции в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространилось видео, на кадрах которого видно, как мужчина пытался сбежать из здания полиции в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На видео видно, как мужчина пытается через окно покинуть здание.

    «22 сентября текущего года сотрудниками полиции по факту хулиганства был задержан и доставлен в управление полиции района Есиль 32-летний мужчина, который попытался покинуть здание полиции через окно второго этажа», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

    Как отметили в ведомстве, попытка пресечена, по факту хулиганских действий проводится досудебное расследование.


    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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