Задержанный по делу об убийстве Дениса Тена признался в преступлении

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Задержанный по делу об убийстве Дениса Тена дает признательные показания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Задержан Киясов Нуралы 1994 года рождения уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката им даны признательные показания. Он водворен в ИВС. Установлена личность второго подозреваемого, активно ведется его розыск», - сказал прокурор Алматы Берик Жуйректаев на брифинге для СМИ.

Досудебное расследование ведется по статье 99ч.2 УК РК.



Как сообщалось, задержан подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена.



«По факту убийства Дениса Тена в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий лица, причастные к совершению преступления, установлены. Один подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию.Другая информация в интересах следствия не распространяется», - говорится в сообщении МВД РК.





Напомним, известный казахстанский фигурист Денис Тен был доставлен в больницу с ножевыми ранениями 19 июля в обед. По данным ДВД Алматы, неизвестные при попытке украсть зеркала с машины спортсмена ранили его в ногу. Спортсмен потерял 3 литра крови. Врачи оценивали его состояние, как критическое.

Позже пресс-секретарь Министерства здравоохранения РК Ернар Акимкулов сообщил о смерти спортсмена.