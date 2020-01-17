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Задержанный акмолинский браконьер оказался егерем
17 Января 2020 06:31
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Задержанный ранее в Акмолинской области браконьер оказался егерем, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
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«Следственно-оперативная группа изъяла у подозреваемого двухствольное охотничье ружье марки «Иж-54», ружье 12-калибра, одну тушу косули, снегоход, принадлежащий охотничьему хозяйству. По факту незаконной охоты ведется досудебное расследование по части 1 статьи 337 УК РК «Незаконная охота». В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения: «Обязательство о явке», - добавили в ведомстве.Напомним, 13 января 2020 года участковым инспектором полиции отдела местной полицейской службы Ерейментауского РОП неподалеку от села Аксуат был задержан 40 - летний браконьер.
Ключевые слова: Акмолинская область,
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