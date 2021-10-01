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    18:14, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Задержанных в Экибастузе чиновников подозревают во взятках от подрядчиков

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование в отношении замакима Экибастуза и должностных лиц отдела ЖКХ проводит антикоррупционная служба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Антикоррупционной службой по Павлодарской области проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима города Экибастуза Ахметова Б.К. и должностных лиц отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Экибастуза. Они подозреваются в систематическом получении взяток от подрядных организаций за подписание актов выполненных работ по договорам государственных закупок и общее покровительство», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в антикоррупционной службе по региону.

    Там отметили, что расследование продолжается и что иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального Кодекса разглашению не подлежит.

    Напомним, ранее пресс-служба акимата города Экибастуз рассказала о том, что были задержаны замакима Экибастуза Бауржан Ахметов, руководитель отдела ЖКХ и статист отдела ЖКХ. В пресс-службе акимата города отметили, что не владеют информацией о том, предъявлено ли им какое-либо обвинение, где именно находятся задержанные, какая мера пресечения избрана в их отношении. Но добавили, что должностные лица задержаны для дачи показаний сотрудниками антикоррупционной службы.



    Теги:
    Борьба с коррупцией Правоохранительные органы Павлодарская область
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