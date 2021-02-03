Задержанные в Павлодаре мужчины похитили в Алматинской области 116 млн тенге

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Двое мужчин из группы, задержанной недавно в Павлодаре, по подозрению в совершении кражи на общую сумму в 600 тысяч тенге, подозреваются в аналогичной краже в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Двое мужчин из группы, задержанной недавно в городе Павлодаре по подозрению в совершении кражи на общую сумму в 600 тысяч тенге, подозреваются в аналогичной краже в Алматинской области. Следствием установлено, что мужчины проникли в дом в отсутствие хозяев путём подбора ключей, где были похищены золотые изделия, украшения с бриллиантами, денежные средства на общую сумму 116 миллионов тенге», - рассказал заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Ельдар Абдикенов.

По этому факту проводится досудебное расследование по уголовной статье, отметили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. Задержанные содержатся под стражей.