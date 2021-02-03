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    12:15, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Задержанные в Павлодаре мужчины похитили в Алматинской области 116 млн тенге

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Двое мужчин из группы, задержанной недавно в Павлодаре, по подозрению в совершении кражи на общую сумму в 600 тысяч тенге, подозреваются в аналогичной краже в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Двое мужчин из группы, задержанной недавно в городе Павлодаре по подозрению в совершении кражи на общую сумму в 600 тысяч тенге, подозреваются в аналогичной краже в Алматинской области. Следствием установлено, что мужчины проникли в дом в отсутствие хозяев путём подбора ключей, где были похищены золотые изделия, украшения с бриллиантами, денежные средства на общую сумму 116 миллионов тенге», - рассказал заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Ельдар Абдикенов.

    По этому факту проводится досудебное расследование по уголовной статье, отметили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. Задержанные содержатся под стражей.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Алматинская область Павлодарская область
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