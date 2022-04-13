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Задержанные в Финляндии картины вернулись в Эрмитаж

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
13 Апреля 2022, 10:40
Задержанные в Финляндии картины вернулись в Эрмитаж

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - В Государственный Эрмитаж вернулись картины, скульптуры и мозаичный стол из собрания российских музеев, задержанные в начале апреля в Финляндии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Инцидент коснулся экспонатов, участвовавших в выставках в Италии и Японии. Финские таможенные службы на протяжении нескольких дней выясняли, имеют ли они право выпускать предметы искусства в Россию, на которую были наложены европейские санкции.

После консультаций с Евросоюзом Хельсинки разрешил трём фургонам с ценностями пересечь российскую границу.

Среди экспонатов Эрмитажа, Третьяковской галереи и Пушкинского музея выставлявшихся за рубежом - работы Антонио Кановы и Жана Огюста Доминика Энгра. Общая стоимость предметов искусства оценивается в 42 миллиона евро.

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