Задержанного в состоянии опьянения жамбылского водителя лишили прав на семь лет

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылская полиция активизировала выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения за рулем, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

К ответственности уже привлечено 29 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. «Сотрудниками полиции задержан 35-летний житель Кордайского района, управлявший автомашиной, зарегистрированной в Кыргызской Республике. Находившемуся за рулем в состоянии алкогольного опьянения ранее судимому нарушителю по постановлению суда согласно новому законодательству полагается ужесточенное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 7 лет. Он также привлечен к административному аресту сроком на 15 суток по статье 608 части 1 КоАП РК (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения)», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что первым водителем, задержанным по исполнению нового законодательства, касающегося вождения автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения, стал ранее также лишенный прав 32-летний водитель автомашины «Ауди 100» из Шуского районного отдела. Нарушитель тогда пытался скрыться, создавая опасность встречному транспорту, но был оперативно задержан сотрудниками полиции и водворен в ИВС. Ему вменялась статья УК РК, предусматривающая пожизненное лишение водительских прав.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции области, с 11 по 29 февраля на территории региона проводится мероприятие «Правопорядок», за первые 12 дней раскрыто 105 преступлений. «Задержано семь человек за незаконное хранение или ношение запрещенных веществ, изъято более 3,5 кг наркотических веществ, обнаружено шесть подозреваемых, находящихся в розыске за совершение тяжких преступлений. Также установлено местонахождение гражданина Армении, который уклонялся от явки в органы уголовного преследования по городу Нур-Султану. Зафиксировано более четырех тысяч административных правонарушений, влияющих на общественный порядок», - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что согласно новым изменениям в законе, вступившем в силу 11 января 2020 года, в Казахстане ужесточено наказание в отношении водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.