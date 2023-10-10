Задержанного в ночном клубе с наркотиками блогера осудили в Алматы

Блогер, задержанный в ночном клубе с наркотиками, осужден на 10 лет в Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Напомним, спецоперацию полицейский спецназ и оперативники управления по противодействию наркопреступности провели в апреле этого года в одном из баров, расположенных в Медеуском районе мегаполиса. Координировала ее прокуратура города в рамках проекта «Борьба с наркобизнесом».

— В два часа ночи в ночном клубе задержан гражданин Т., 2004 года рождения, у которого в правом кармане брюк обнаружены три свертка, обмотанные изолентой синего цвета, с веществом, предварительно синтетического происхождения, в виде порошка и комочков, светло-бежевого цвета. По одной из рабочих версий, это психоактивное вещество «мефедрон». Чтобы установить точную принадлежность вещества, назначена судебно-химическая экспертиза. Задержанный, в порядке ст. 128 УПК РК, водворен в ИВС. Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 297 УК РК, — сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы, 19-летний гражданин Т. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 УК РК, и приговорен к 10 годам лишения свободы.