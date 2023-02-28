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    Задержанного координатора атак на журналистов арестовали на два месяца

    28 Февраля 2023, 13:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Задержанного координатора провокационных атак на журналистов арестовали на два месяца в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 24 февраля постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Т. сроком на два месяца, то есть до 22 апреля», - проинформировали в пресс-службе алматинского городского суда.

    Ранее сообщаслоь, что межведомственной следственно-оперативной группой МВД и КНБ пресечена деятельность группы лиц, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации. В Алматы был задержан непосредственный координатор провокационных атак – иностранный гражданин, квалифицированный хакер О.Токарев.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы СМИ Суды МВД РК КНБ
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